Главой секретариата ПАСЕ впервые станет женщина

Деспина Хатзивасилиу-Цовилис более 20 лет работает с депутатами в ПАСЕ - в Мониторинговом и Политическом комитете организации.

Парламентская ассамблея Совета Европы избрала новым генеральным секретарем Деспину Хатзивасилиу-Цовилис - она станет первой женщиной на этой должности. Об этом сообщает пресс-служба ПАСЕ во вторник, 26 января.

Голосование провели в электронной форме, в нем приняли участие более 96% депутатов.

Хатзивасилиу-Цовилис возглавит Секретариат ПАСЕ 1 марта этого года. Ее полномочия продлятся пять лет.

"Для меня это большая честь - доверие участников ассамблеи и их большая мобилизация - я готова принять вызов! Опираясь на компетентность сотрудников организации, я с нетерпением рассчитываю на совместную работу с членами ассамблеи начиная с 1 марта, чтобы усилить ее влияние в 47 странах Совета Европы и за их пределами, в тесном сотрудничестве с Комитетом министров и генеральным секретарем", - сказала Хатзивасилиу-Цовилис.

Дипломат уже более 20 лет работает с депутатами в ПАСЕ, в частности в Мониторинговом и Политическом комитете организации. Свою карьеру в Совете Европы она начала еще в 1993 году в Еврокомиссии по правам человека.

Напомним, что ранее ПАСЕ предложили подтвердить полномочия делегации РФ. Ратифицировать полномочия российской делегации хотят с целью продолжения продвижения политического диалога с Россией.

Новая битва Киева в ПАСЕ. Полномочия РФ оспорены

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