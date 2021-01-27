Ведут уже 40 лет. Вышла книга о связи Трампа с КГБ

Связь Трампа с Россией началась в 1976 году, когда он решил перейти от строительства недвижимости в Квинсе к Манхэттену, утверждает писатель Крейг Унгер.

В США вышла книга писателя Крейга Унгера Американский компромат: как КГБ разрабатывал Дональда Трампа и другие истории о сексе, жадности, власти и предательстве.

Унгер - журналист и автор шести книг, в том числе бестселлеров The New York Times Дом Буша, Дом Сауда и Дом Трампа, Дом Путина.

Издание Daily Mail приводит выдержки из новой книги Унгера о связях бывшего президента США с КГБ.

Женитьба

Наблюдение за Трампом началась в 1977 году, когда он женился на Иване Зельничковой, гражданке Чехии из района, где силы тайной полиции находились в союзе с КГБ, утверждает Унгер.

Трамп уже тогда говорил о том, что однажды захочет стать президентом. Вероятно, КГБ начал присматриваться к Трампу, потому что тот был "тщеславным, самовлюбленным, очень восприимчивым к лести и жадным".

Украинский продавец

Унгер утверждает, что связь Трампа с СССР началась в 1976 году, когда он решил перейти от строительства недвижимости в Квинсе к Манхэттену. Трамп заплатил всего один доллар за покупку старого ветхого отеля Commodore рядом с Центральным вокзалом в Нью-Йорке на 42-й и Парк-авеню. Превращение этого разлагающегося чудовища в Grand Hyatt New York дает ключ к первой встрече Трампа с Советами, когда он отправился в центр города в магазин Joy-Lud Electronics на Пятой авеню и 23-й улице, чтобы закупить сотни телевизоров для своего нового отеля.

Совладелец магазина Семен "Сэм" Кислин, украинский еврей, эмигрировал на Манхэттен из Одессы в 1972 году и повесил на входной двери своего магазина табличку с надписью Мы говорим по-русски. Кислин владел магазином вместе с другим советским эмигрантом Тамиром Сапиром и продавал электронное оборудование советским дипломатам, сотрудникам КГБ и членам Политбюро, возвращавшимся в Советский Союз, потому что все оно было адаптировано к PAL, техническому стандарту, используемому в Европе и России. Joy-Lud был единственным местом, где можно было купить электронное оборудование и потребительские товары, чтобы вывезти их в Советский Союз. Трамп взял телевизоры в кредит и вернул Кислину деньги через 30 дней.

Автор задается вопросом, зачем Grand Hyatt понадобились телевизоры с двойными системами, позволяющими принимать передачи на Советский Союз, но ответ затерялся во времени.

В Одессе Кислин управлял знаменитым магазином свежих продуктов. Бывший офицер КГБ Юрий Швец сообщил автору книги, что некий еврейский мужчина, управляющий магазином свежих продуктов, должен был быть завербован КГБ. Сделка заключалась в том, что если Кислин хотел эмигрировать из Советского Союза, он должен был подписать обязательство сотрудничать с КГБ.

Магазин Кислина "использовался КГБ для инициирования попыток взаимодействия с потенциальными активами", пишет Унгер.

Годы спустя Кислин опроверг какие-либо связи с русской мафией. Однако он оставался рядом с Трампом и пожертвовал более 40 млн долларов на избирательные кампании Руди Джулиани на пост мэра Нью-Йорка в 1993 и 1997 годах.

Связь через девушек

Отдельно Унгер пишет о знакомстве Трампа с Джеффри Эпштейном, отец которого был сотрудником муниципального департамента парков Кони-Айленда, нажил сотни миллионов долларов, владел великолепными домами по всему миру и жил в двух милях от поместья Трампа Мар-а-Лаго в Палм-Бич.

В доме Эпшnейна было множество женщин и молодых девушек, десятки их них подросткового возраста, которых Эпштейн с помощью бывшей подруги Гислен Максвелл передавал, как сувениры на вечеринку, самым влиятельным мужчинам в мире. "Все это время Эпштейн тайно записывал их действия, и эти записи давали кучу компромата, рычагов воздействия и влияния", - утверждает Унгер.

“Олигархи-миллиардеры переправляли девушек-подростков из России и Украины. По утверждению автора, российских моделей и участниц конкурсов красоты привозили на самолете, и Эпштейн и Гислейн в качестве его помощницы манипулировал ими в сексуальных целях", - говорится в книге

Трамп якобы ответил на приглашение Джеффри и Гислен. В Мар-а-Лаго для участия в конкурсе за право появиться на страницах календаря привезли 28 молодых женщин, и единственными гостями-мужчинами были Трамп и Эпштейн.

Эпштейн утверждал, что именно он познакомил Меланью с Трампом. После 17 лет дружбы близкие друзья навсегда разошлись в 2004 году.

В 2019 году Эпштейн покончил с собой в тюрьме Нью-Йорка, куда попал по обвинению в в сексуальном надругательстве над десятками юных девушек в возрасте от 14 лет. Он отрицал все обвинения.

В 2008 году 66-летний финансист уже был осужден за преступления сексуального характера во Флориде: тогда его признали виновным в вовлечении несовершеннолетней в занятие проституцией.