Китай: Независимость Тайваня означает войну

Китай предупредил Тайвань, что любая попытка добиться независимости означает войну.

Предупреждение прозвучало через несколько дней после того, как Китай активизировал свои военные действия и запустил военные самолеты возле острова.

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Это также произошло после того, как новый президент США Джо Байден подтвердил свою приверженность Тайваню и изложил свою позицию по Азии.

США назвали последнее предупреждение Китая "неудачным", добавив, что напряженность не обязательно должна приводить к "чему-то подобному конфронтации".

Китай считает демократический Тайвань отколовшейся провинцией, но Тайвань считает себя суверенным государством с собственной конституцией, вооруженными силами и избранными лидерами.

Аналитики говорят, что Пекин все больше обеспокоен тем, что правительство Тайваня продвигает остров к официальному провозглашению независимости, и хочет предостеречь президента Цай Инь-вэня от шагов в этом направлении.

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Однако президент Цай неоднократно заявлял, что Тайвань уже является независимым государством, поэтому никаких официальных заявлений не требуется.

В четверг официальный представитель министерства обороны Китая У Цянь выступил в защиту недавних военных действий вблизи Тайваня, заявив, что они являются "необходимыми действиями для решения нынешней ситуации с безопасностью в Тайваньском проливе и для защиты национального суверенитета и безопасности".

"Мы предупреждаем приверженцев "независимости Тайваня": те, кто играет с огнем, обожгутся, а независимость Тайваня означает войну", - добавил У Цянь.

После окончания гражданской войны в Китае в 1949 году у Китая и Тайваня были отдельные правительства. Пекин долгое время пытался ограничить международную деятельность Тайваня, и оба они боролись за влияние в Тихоокеанском регионе. В последние годы напряженность возросла, и Пекин не исключает применения силы для возвращения острова.

Напомним, ранее сообщалось, что США сняли все ограничения на сотрудничество с Тайванем.