Финалистка конкурса Мисс Казахстан-2019 работает посудомойщицей - СМИ

В Сети появилось видео, на котором, по словам авторов, модель Гульнур Нуртаза также чистит чеснок на кухне кафе.

Финалистка конкурса красоты Мисс Казахстан-2019 и обладательница титула Мисс Кызылорда-2017 Гульнур Нуртаза устроилась посудомойщицей на кухне одного из кафе города Кызылорда. Об этом сообщило издание Nur.kz.

Отмечается, что девушка, которой в этом году исполнится 20 лет, стала сиротой два месяца назад, когда умерла ее мать. Отец же скончался два года назад. Теперь она обеспечивает себя сама.

При этом найти работу финалистке конкурса красоты оказалось непросто: женщины не нанимают ее, поскольку опасаются, что она уведет их мужей, а мужчины сразу предлагают Гульнур интим.

В связи с этим модель стала работать на кухне кафе.

Также в Сети появилось видео, на котором, по словам авторов, Гульнур Нуртаза чистит чеснок на кухне. При этом девушка на ролике не отрицает, что является участницей конкурсов красоты.

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