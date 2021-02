Российский Су-24 пролетел рядом с эсминцем США

В Черном море российский фронтовой бомбардировщик Су-24 провел полет на малой высоте над американским эсминцем USS Donald Cook. Об этом сообщил 6-й флот США.

"ВМС США проводят регулярные операции в Черном море, чтобы обеспечить безопасность партнеров НАТО и стабильность в регионе. Сегодня американский корабль USS Donald Cook работал в международных водах Черного моря, а российский Су-24 провел низкий полет рядом", – говорится в сообщении.

На обнародованном видео можно четко увидеть, как российский самолет пролетает вблизи американского корабля на малой высоте и на небольшой дистанции от него.

The @USNavy routinely operates in the Black Sea to reassure @NATO Allies & partners and ensure security & stability in the region.



Today, #USSDonaldCook operating in international waters in the #BlackSea while a #Russian SU-24 does a low pass nearby.#PowerForPeace pic.twitter.com/6JGNZoncZb