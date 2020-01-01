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Появилось видео крушения судна у берегов Турции

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Две недели назад в Черном море затонуло судно с украинцами на борту. На опубликованных кадрах видно, что из-за сильных волн судно раскололось на две части.
Одесский 7 телеканал опубликовал видео момента крушения сухогруза Arvin, который 17 января затонул у берегов Турции.
 
На опубликованных кадрах видно, что из-за сильных волн судно раскололось на две части и начало тонуть.
 
Как известно, экипаж судна состоял из украинцев и россиян. В результате крушения три моряка погибли, три пропали без вести, шестерых удалось спасти.
 
Спасенные украинцы 20 января вернулись в Одессу.
 
ВНИМАНИЕ! На видео присутствует нецензурная лексика.
 
 
Судно под флагом Палау и с экипажем из 12 человек шло из грузинского порта Поти в болгарский Бургас с грузом селитры. Оно принадлежало украинской компании Arvin Shipping LTD.
 
 

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Теги: Черное море, видео, судно, украинцы, кораблекрушения
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Источник: korrespondent.net

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