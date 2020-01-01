Появилось видео крушения судна у берегов Турции

Две недели назад в Черном море затонуло судно с украинцами на борту. На опубликованных кадрах видно, что из-за сильных волн судно раскололось на две части.

Одесский 7 телеканал опубликовал видео момента крушения сухогруза Arvin , который 17 января затонул у берегов Турции.

На опубликованных кадрах видно, что из-за сильных волн судно раскололось на две части и начало тонуть.

Как известно, экипаж судна состоял из украинцев и россиян. В результате крушения три моряка погибли, три пропали без вести, шестерых удалось спасти.

ВНИМАНИЕ! На видео присутствует нецензурная лексика.

Судно под флагом Палау и с экипажем из 12 человек шло из грузинского порта Поти в болгарский Бургас с грузом селитры. Оно принадлежало украинской компании Arvin Shipping LTD.

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