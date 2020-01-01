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Европол предупредил о мошенничестве с COVID-сертификатами

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В различных странах ЕС уже были зафиксированы случаи продажи поддельных сертификатов об отсутствии коронавирусной инфекции.
Европол призвал страны ЕС быть бдительными и делиться информацией, касающейся поддельных документов
Европол призвал страны ЕС быть бдительными и делиться информацией, касающейся поддельных документов
АР (архівне фото)

Европол предупредил, что преступные группировки начали продавать поддельные сертификаты тестов на коронавирус в аэропортах европейских стран. С таким предупреждением выступило в понедельник, 1 февраля, Европейское полицейское агентство (Европол), сообщает Daily Mail.

"Пока остаются в силе ограничения, введенные на фоне пандемии, эта незаконная деятельность продолжит процветать, - отметили в организации. - Особенно с учетом того, что существующие технические возможности в виде принтеров с высоким качеством печати и различного программного обеспечения позволяют злоумышленникам производить документы, которые очень сложно отличить от оригиналов".

Как сообщают в Европоле, недавно была ликвидирована группировка, занимавшаяся данной деятельностью в парижскому аэропорту Руасси - Шарль де Голль. В Великобритании были выявлены злоумышленники, продающие поддельные сертификаты за 100 фунтов стерлингов. Другая группировка, ликвидированная в Испании, продавала подтверждения об отсутствии коронавируса, за 40 евро, а в Нидерландах мошенники делали то же самое с помощью мобильных приложений для обмена сообщениями.

Сотрудники Европола пояснили, что мошенники подделывают название настоящей лаборатории, выдавая клиентам фальшивые сертификаты, пытаясь обмануть пограничников. 

Ранее Европол предупредил о поддельных вакцинах от коронавируса, которые могут появляться на рынке. 

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Теги: мошенничество, документы, пандемия, подделки, Европол, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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