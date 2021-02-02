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Навального отправили в колонию

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Суд в Москве заменил условное наказание Алексею Навальному на реальное, отправив его в колонию общего режима на 3,5 года.
Навального отправили в колонию
Навального отправили в колонию
скриншот

Мосгорсуд заменил условный срок на 3,5 года российскому оппозиционеру Алексею Навальному по делу Ив Роше на реальный. Также он должен будет заплатить 500 тысяч рублей штрафа.

Судья приняла решение по вопросу об отмене условного срока Навальному и замене его на реальный по делу Ив Роше Восток. Представление о замене условного наказания вынесла ФСИН и поддержала Генпрокуратура в связи с "неоднократным нарушением обвиняемым обязанности являться в уголовно-исполнительную инспекцию".

"Суд постановил ходатайство ФСИН о замене условного срока Навальному А. А. удовлетворить", - сказала судья Наталья Репникова.

По ее словам, до вступления приговора в законную силу Навальному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. 

С учетом года, проведенного под домашним арестом, Алексей Навальный пробудет в колонии 2,5 года.
 

Сегодня в Москве у суда задерживали сторонников Навального, было задержано около ста пятидесяти человек.

Ранее сообщалось, что власти Москвы рекомендовали закрыть магазины и кафе в центре города 31 января в связи с ожидающимися акциями в поддержку Алексея Навального.

 

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Теги: Россия, суд, заключенный, приговор, Навальный
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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vseass    02.02.2021, 20:12
Оценка:  -1
vseass
А должны были этого проамериканского клоуна-псевдопатриота отправить на Сейшелы?Или может на Маврикий?
сергей11    02.02.2021, 20:10
Оценка:  0
сергей11
И опять будут одиночные пикеты, одиночные пикеты, одиночные пикеты... И над всем этим самодовольная плешивая харя..
Агент_Смитт    02.02.2021, 19:50
Оценка:  -4
Агент_Смитт
Мало. С такими революционерами аля "Ленин" за забугорные деньги не стоит церемонится, просто передвинуть в сроке запятую на одну цифру вправо.
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