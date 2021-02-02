Навального отправили в колонию

Суд в Москве заменил условное наказание Алексею Навальному на реальное, отправив его в колонию общего режима на 3,5 года.

Мосгорсуд заменил условный срок на 3,5 года российскому оппозиционеру Алексею Навальному по делу Ив Роше на реальный. Также он должен будет заплатить 500 тысяч рублей штрафа.

Судья приняла решение по вопросу об отмене условного срока Навальному и замене его на реальный по делу Ив Роше Восток. Представление о замене условного наказания вынесла ФСИН и поддержала Генпрокуратура в связи с "неоднократным нарушением обвиняемым обязанности являться в уголовно-исполнительную инспекцию".

"Суд постановил ходатайство ФСИН о замене условного срока Навальному А. А. удовлетворить", - сказала судья Наталья Репникова.

По ее словам, до вступления приговора в законную силу Навальному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

С учетом года, проведенного под домашним арестом, Алексей Навальный пробудет в колонии 2,5 года.

Сегодня в Москве у суда задерживали сторонников Навального, было задержано около ста пятидесяти человек.

Ранее сообщалось, что власти Москвы рекомендовали закрыть магазины и кафе в центре города 31 января в связи с ожидающимися акциями в поддержку Алексея Навального.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet