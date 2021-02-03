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В Кремле отреагировали на запрет телеканалов в Украине

Комментариев: 2
Дмитрий Песков сделал заявление от имени Кремля.
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
wikimedia.org

В Кремле осудили закрытие трех телеканалов в Украине - “112 Украина“, NewsOne, ZIK. Как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, это не соответствует международным нормам, пишут российские СМИ.

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По его словам, ограничения и даже запрет деятельности телеканалов — “это то, что не соответствует ни международным нормам и стандартам, ни общему пониманию свободы СМИ“.

Песков призвал международные организации обратить внимание на решение украинских властей.

“Мы можем только осудить в данном случае эти действия украинской власти“, - заявил Песков.

Напомним, вечером 2 февраля Зеленский с подачи СНБО утвердил санкции в отношении трех украинских телеканалов, которые принадлежат Тарасу Козаку – политическому соратнику Виктора Медведчука. Решение касается каналов “112 Украина“, NewsOne и ZIK.

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Теги: Песков, Россия, телеканал
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Комментариев (3)
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WTF2wtf    03.02.2021, 12:58
Оценка:  0
WTF2wtf
Оккупанты осуждают ... угу
WTF2wtf    03.02.2021, 13:00
Оценка:  0
WTF2wtf
Это та гниль оккупантов путинская,
которая в оккупированных россией регионах Украины даже детские каналы украинские запретила ...
Lyonya-Space    03.02.2021, 12:55
Оценка:  +1
Lyonya-Space
Чья бы мычала?!...
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