В Кремле отреагировали на запрет телеканалов в Украине

Дмитрий Песков сделал заявление от имени Кремля.

В Кремле осудили закрытие трех телеканалов в Украине - “112 Украина“, NewsOne, ZIK. Как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, это не соответствует международным нормам, пишут российские СМИ.

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По его словам, ограничения и даже запрет деятельности телеканалов — “это то, что не соответствует ни международным нормам и стандартам, ни общему пониманию свободы СМИ“.

Песков призвал международные организации обратить внимание на решение украинских властей.

“Мы можем только осудить в данном случае эти действия украинской власти“, - заявил Песков.

Напомним, вечером 2 февраля Зеленский с подачи СНБО утвердил санкции в отношении трех украинских телеканалов, которые принадлежат Тарасу Козаку – политическому соратнику Виктора Медведчука. Решение касается каналов “112 Украина“, NewsOne и ZIK.