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В Сингапуре медику ввели пятикратную дозу вакцины от Pfizer

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Этот инцидент стал следствием человеческой ошибки из-за несогласованных действия медперсонала.
Вакцинация от коронавируса в Сингапуре началась 30 декабря
Вакцинация от коронавируса в Сингапуре началась 30 декабря
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В Сингапуре работнику Национального офтальмологического центра ошибочно ввели пятикратную дозу вакцины Pfizer от коронавируса COVID-19. Об этом сообщает Channel News Asia в субботу, 6 февраля.

Указано, что инцидент произошел еще 14 января. Работник, ответственный за разведение вакцины, отошел во время подготовки дозы. Другой сотрудник ошибочно принял неразбавленную дозу в ампуле за готовую к введению. Ошибку при введении вакцины заметили почти сразу и медика немедленно госпитализировали. У него не было обнаружено каких-либо побочных эффектов.

Внутреннее расследование пришло к выводу, что инцидент стал следствием человеческой ошибки из-за несогласованных действия персонала.

Известно, что вакцинация от коронавируса в Сингапуре началась 30 декабря. Первыми вакцину компаний Pfizer и BioNTech начали получать медработники. Правительство рассчитывает, что население страны сможет пройти вакцинацию к концу 2021 года.

Напомним, в Германии восемь человек случайно получили пятикратную дозу COVID-вакцины от коронавируса Pfizer / BioNTech.

Также сообщалось, что жительница Литвы получила по ошибке пять доз вакцины от коронавируса.

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Теги: вакцина, Сингапур, вакцинация, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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