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На территории Латвии впервые обнаружили птичий грипп

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На пляже в Дзинтари были найдены два мертвых лебедя с диагнозом птичий грипп. Причем данный штамм очень заразен.
В Латвии переносчиками птичьего гриппа стали лебеди
В Латвии переносчиками птичьего гриппа стали лебеди
Ольга Кулько / Facebook

В Латвии выявлены случаи заражения птиц высокопатогенным птичьим гриппом. Об этом в среду, 10 февраля, сообщает Delfi со ссылкой на Продовольственно-ветеринарную службу Латвии (PVD).

Так, на пляже в Дзинтари были найдены два мертвых лебедя с этим диагнозом. Отмечается, что это первый случай птичьего гриппа в стране, причем данный штамм очень заразен.

PVD призвала латвийские хозяйства, содержащие домашнюю птицу, не выпускать ее за пределы помещений или огороженных конструкций, не допускать контакта с дикими птицами, а также до конца весны воздержаться от приобретения домашней птицы в других странах Европы.

За последние четыре месяца вспышки птичьего гриппа констатированы в местах содержания домашней птицы в Нидерландах, Великобритании, Дании, Швеции, Хорватии, Польши, Бельгии, Ирландии, Венгрии, Литве и Украине.

Напомним, в январе на Киевщине зафиксировали вспышку птичьего гриппа. В зону наблюдения попала территория радиусом 10 километров, в которую включен ряд населенных пунктов, в частности – поселок Гостомель, а также города Ирпень и Буча.

Из-за вспышки птичьего гриппа в Японии уничтожат около 250 тысяч кур

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Теги: птичий грипп, Латвия, грипп, птицы, птица, лебеди, лебедь
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Источник: korrespondent.net

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