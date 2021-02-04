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Европарламент принял резолюцию по Белорусской АЭС

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АЭС начала вырабатывать электроэнергию без полного выполнения рекомендаций, сделанных в ходе экспертной оценки ЕС и МАГАТЭ.
На Белорусской АЭС уже не раз возникали технические проблемы
На Белорусской АЭС уже не раз возникали технические проблемы
Минэнерго Беларуси

Европарламент потребовал приостановить запуск Белорусской АЭС. Голосование по соответствующей резолюции состоялось на пленарной сессии ЕП в Брюсселе в четверг, 11 февраля.

За документ выступили 642 депутата, 29 – проголосовали против, еще 21 человек воздержался. 

"Депутаты Европарламента требуют приостановить запуск Белорусской атомной электростанции в Островце из-за серьезных опасений по поводу ее безопасности", – говорится в резолюции, которая носит рекомендательный характер.

Евродепутаты подчеркнули, что АЭС начала вырабатывать электроэнергию без полного выполнения рекомендаций, сделанных в ходе экспертной оценки ЕС и МАГАТЭ.

Ранее сообщалось, что в Беларуси экстренно отключили энергоблок АЭС после срабатывания системы защиты генератора.

Также СМИ сообщали, что на Белорусской АЭС происходили взрывы трансформаторов. В результате на станции пришлось остановить турбину.

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Теги: ЕС, Евросоюз, АЭС, атомная энергетика, МАГАТЭ, резолюция, атомная станция, Европарламент
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Источник: korrespondent.net

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