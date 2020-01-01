В Турции задержали более 700 курдов

Министерство внутренних дел провело спецоперацию в 40 провинциях страны, в ходе которой арестовала членов Рабочей партии Курдистана.

В Турции силовики в понедельник, 15 февраля, задержании 718 человек в ходе антитеррористических операций против Рабочей партии Курдистана (РПК). Об этом со ссылкой на Министерство внутренних дел страны сообщает издание Daily Sabah.

Отмечается, что операции проходили в 40 провинциях. В числе задержанных оказались несколько членов Демократической партии народов, которая отстаивает в стране права этнических меньшинств, в частности, курдов.

Рабочая партия Курдистана борется за политические права курдов и создание их автономии в составе Турции. Ее деятельность на территории страны запрещена.

Ранее Турция заявила о ликвидации 320 курдских боевиков в Ираке в ходе операции, которая началась в июне. Кроме того, в районе Хафтанин турецкие военные обнаружили в многочисленных тайниках и уничтожили значительное количество оружия и взрывчатки, в том числе минометы, ракетные установки и беспилотники.

Не только РПК. Зачем Турции новая операция в Ираке

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