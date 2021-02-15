Телеведущего Соловьева заблокировали в социальной сети

Скандальный шоумен уже пригрозил реакцией Роскомнадзора.

Скандально известный российский телеведущий Владимир Соловьев получил бан в новой социальной сети Clubhouse. Об этом сам он рассказал в своем Telegram.

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“Это очень смешно. Clubhouse испугался даже моего появления в этой соцсети. Все что надо знать о “ценности свободы слова“ на этой площадке“, - написал он.

Как следует из скриншотов, опубликованных Соловьевым, соцсеть заблокировала его с формулировкой “за потенциальное нарушение доверия и безопасности правил сервиса“.

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В конце сообщения Соловьев понитересовался у подписчиков, следует ли ожидать реакции Роскомнадзора на эту ситуацию.

Для справки. Clubhouse - социальная сеть, созданная весной 2020 года. Быстро стала популярной в условиях коронавирусного карантина. Пользователи соцсети могут вести общение в формате аудиосообщений в виртуальных “комнатах“, которые они создают сами и приглашают туда собеседников.

Напомним, в конце декабря в России приняли закон, который разрешает блокировать социальные сети, которые допускают цензуру российских СМИ.