В мире более 112 миллионов случаев коронавируса

Украина, в которой число зараженных превысило 1,3 миллиона, сохраняет 17-ю позицию в мире и восьмую в Европе по заболеваемости.

Уже свыше 112 миллионов жителей планеты заразились коронавирусом COVID-19, из них более 286 тясыч - за последние сутки, свидетельствуют данные статистического сайта Worldometers.

Так, по состоянию на ночь понедельника на вторник, 23 февраля, в мире зафиксировано 112 255 375 случаев COVID-19, из них 87 776 470 закончились выздоровлением и 2 484 826 - смертью.

За последние сутки подтверждено инфицирование у 286 116 лиц. При этом побороть болезнь не удалось 6522 пациентам.

Лидером по заболеваемости остаются США, где количество COVID-больных составляет 28,8 миллиона. На втором месте находится Индия с 11 миллионами случаев, на третьем - Бразилия (10,2 миллиона инфицированных).

Украина, в которой число зараженных превысило 1,3 миллиона, сохраняет 17-ю позицию в мире и восьмую в Европе по этому показателю.

Как сообщалось, в Соединенных Штатах объявлен пятидневный траур по жертвам коронавируса, количество которых в стране превысило полмиллиона - пятая часть всех летальных COVID-случаев в мире.

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