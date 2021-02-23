В Гвинее и Конго вспышка Эболы, есть умершие

Уровень смертности в Гвинее и Конго от лихорадки составляет 64,3%. Ни одна из стран пока не сообщила о случаях выздоровления.

В двух странах - уже девять смертей от Эболы

В двух африканских странах, Гвинее и Демократической республике Конго, зафиксирована вспышка Эболы. Известно о 14 новых случаях заболевания, девять человек скончались от лихорадки, пишет Хinhua.

Африканские центры по контролю и профилактике заболеваний (Africa CDC) сообщают, что уровень смертности в Гвинее и Конго составляет 64,3%.

В Конго Эболой заболели семь человек, зарегистрировано четыре летальных случая. В Гвинее семь заражений и пять смертей.

Специалисты Africa CDC заявили, что направят в Гвинею экспертов по реагированию на чрезвычайные ситуации, которые помогут бороться с заболеванием.

По данным Африканского CDC, ни одна из стран, затронутых вирусом Эбола, пока не сообщила о случаях выздоровления.

Отмечается, что вспышка вируса Эбола в Западной Африке в 2014-2016 годах унесла более 11,3 тысяч жизней, при этом заболело более 28,6 тысяч человек.

Эбола - геморрагическая лихорадка, вызывающая лихорадку, рвоту, диарею, общую боль или недомогание и во многих случаях внутреннее и внешнее кровотечение.

Напомним, что ВОЗ оценила риски эпидемии Эбола в Африке. Эксперты расценивают как очень высокий риск распространения лихорадки Эбола в Гвинее.

Ранее стало известно, что США заявили о готовности помочь в борьбе со вспышкой Эболы в Африке. Президент Джо Байден и его администрация намерены сотрудничать с властями пострадавших стран.

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