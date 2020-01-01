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Более 130 стран не начали вакцинацию от коронавируса - ЮНЕСКО

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Эти государства не получат необходимых препаратов до 2022 года, если положение дел не изменится, заявила глава ЮНЕСКО.
Генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле
Генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле
commons.wikimedia.org

Первую дозу вакцины от COVID-19 не получили жители свыше 130 стран мира, в том числе наиболее уязвимые. Об этом в среду, 24 февраля, заявила генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле.

"Когда было объявлено о проведении кампаний по вакцинации, мир вздохнул с облегчением. Без солидарности мы далеки от достижения этой цели. Более 130 стран еще не получили ни одной дозы препарата, а наиболее уязвимые государства на данный момент не защищены", - отметила гендиректор.

По ее подсчетам, если положение дел с вакцинами не изменится, развивающиеся страны не получат доступа к препаратам как минимум до конца этого года.

Таким образом, подчеркнула Азуле, пандемию не удастся преодолеть еще долгое время.

Напомним, в Украине кампания по вакцинации от коронавируса началась накануне. Первые прививки получили медики в пяти областях страны.

Первая страна получила вакцины по механизму COVAX

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Теги: вакцина, ЮНЕСКО, вакцинация, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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