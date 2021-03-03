Башня рухнула на машину приехавших ремонтников

Из-за происшествия жители села Холмина и сельхозпредприятие с большим стадом крупного рогатого скота остались без воды.

В Тверской области России водонапорная башня рухнула на автомобиль коммунальщиков, приехавших ее ремонтировать. Видео происшествия появились накануне в интернете.

Известно, что инцидент произошел в селе Холмина Оленинского района. На кадрах видна группа рабочих, стоящих рядом с накренившейся башней. В какой-то момент сооружение начинает заваливаться, а стоящие рядом люди начинают отбегать.

Массивная конструкция рухнула прямо на автомобиль рабочих, буквально расплющив его.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.Но из-за происшествия жители села и действующее сельхозпредприятие с большим стадом крупного рогатого скота остались без воды.

Внимание! Видео содержит нецензурную лексику!

Ранее в Ужгороде на видео попало падение бетонной башни. Бетонную трубу высотой почти 60 метров демонтировали с помощью направленного взрыва.

В США снос гигантской трубы сняли на видео

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet