Израиль объявил о третьем этапе выхода из карантина

Отменяется обязанность проходить карантин в специальных отелях для возвращающихся из-за рубежа.

Власти Израиля утвердили переход к третьему этапу выхода из карантина, который начнется уже в воскресенье. Об этом сообщается на сайте правительства страны в субботу, 6 марта.

На третьем этапе в стране разрешается работа ресторанов, банкетных залов, театров и стадионов с определенными ограничениями. Так, в помещениях ресторанов будут обслуживать только клиентов с сертификатом вакцинации, а на открытых площадках не более 100 человек. При этом расстояние между столами не должно быть меньше двух метров.

Также разрешены культурные, спортивные и общественные мероприятия при условии, что в помещении будут находиться не более 500 человек, на открытом пространстве – не более 750 человек. В зале и на стадионе вместимостью более 10 тыс. мест могут находиться до 1 тыс. человек в помещении и до 1,5 тыс. на открытом воздухе.

Снимается запрет на въезд в страну для израильтян и обладателей вида на жительство, однако максимальная квота для въезда в Израиль – до 3 тысяч человек в день. Постепенно цифра будет увеличиваться. Исключение составляют наземные пограничные переходы, которые будут работать по особому графику.

Кроме того, отменяется обязанность проходить карантин в специальных отелях для возвращающихся из-за рубежа. Вместо этого полицейские будут строго следить за соблюдением домашней изоляции со стороны приезжающих.

В городах с низким уровнем заболеваемости ученики средних и старших классов, а также студенты университетов, смогут вернуться к занятиям.

Такие правила будут действовать в Израиле до субботы, 20 марта.

Ранее на этой неделе Израиль объявил о победе над коронавирусом. Власти страны планируют до конца марта вакцинировать от COVID-19 все взрослое население.

Напомним, еще в феврале власти Израиля представили "зеленый паспорт", который могут получить привитые от COVID-19 или перенесшие вирус граждане. Первые документы начали выдавать 21 февраля.

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