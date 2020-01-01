Бывшая жена Безоса вышла замуж за школьного учителя

Бывший супруг Маккензи Скотт и основатель корпорации Джефф Безос назвал ее нового избранника "отличным парнем" и заявил, что счастлив и рад за них.

Одна из богатейших женщин мира Маккензи Скотт вышла замуж за школьного учителя Getty Images

Бывшая жена основателя Amazon Джеффа Безоса, одна из богатейших женщин планеты Маккензи Скотт вышла замуж за школьного учителя. Об этом в воскресенье, 7 марта, пишет The Wall Street Journal.

Сообщается, что 50-летняя миллиардерша решила связать свою судьбу с учителем естественных наук из частной школы Сиэтл-Лейксайд в Сиэтле Дэном Джуэттом. Свадьба не была публичной.

Впервые пара публично упомянула о своем браке в субботу, 6 марта, в посте на Giving Pledge - сайте, где миллиардеры и миллионеры клянутся пожертвовать свое состояние другим.

В своем сообщении на портале Giving Pledge Джуэтт заявил, что присоединяется к "обязательству своей жены передать огромное финансовое состояние для служения другим".

Издание отмечает, что сам Безос обрадовался известию о браке своей бывшей жены и назвал Джуэтта "отличным парнем".

Напомним, богатейший человек в мире основатель Amazon Джефф Безос намерен получить $1,7 млн компенсации от брата своей возлюбленной Лорен Санчес Майкла Санчеса.

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