На Ямайку доставили первую партию COVID-вакцины

Ценный груз в аэропорту Кингстона встречал премьер-министр. Вакцинация стартует с 10 марта.

Ямайка получила первую партию вакцины от коронавируса AstraZeneca. Груз с 50 тысячами доз прибыл в страну из Индии, пишет ТАСС.

Вакцины в столичном аэропорту встречал премьер-министр страны Эндрю Хоулнесс.

Прививать населения власти намерены со среды, 10 марта.

С начала пандемии на острове зафиксировано около 27 тысяч заболевших коронавирусом. 454 человека скончались от COVID-19.

Накануне сообщалось, что в Украине привили менее тысячи человек за день. На выходных вакцинацию проводили далеко не во всех областях. С начала кампании привили почти 18 тысяч человек.

Добавим, в мире сделали почти 300 млн прививок от COVID-19. Больше всего сделано инъекций от коронавируса в Соединенных Штатах, Китае и странах Евросоюза.



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