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Лыжник отвлек медведя, чтобы спасти туристов

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К туристам-лыжникам на склоне горы вышел бурый медведь и приблизился на несколько метров. Инструктор отвлек животное на себя.

В Румынии на горнолыжном курорте инструктор предотвратил вероятную трагедию, когда к группе лыжников вышел бурый медведь. Об этом сообщает Digi24.

Инцидент произошел в курортном городе Предял. К туристам на склоне горы вышел бурый медведь и приблизился на несколько метров.

Лыжный инструктор скомандовал людям не двигаться, а сам отвлекая медведя на себя, отъезжал от группы. Заманивая медведя за собой, он держался на безопасном расстоянии.

Через десять минут опасная ситуация закончилась. Инструктор сумел заснять все событие на видео.

Ранее сообщалось, что на Аляске медведь укусил местную жительницу за ягодицы.

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Теги: животные, видео, Румыния, медведь, лыжники
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Источник: korrespondent.net

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