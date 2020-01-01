Рыбак в Австралии отбивался от акулы удочкой

Опубликовано видео, как на одного из рыбаков напала небольшая акула и ему пришлось отбываться удочкой.

В Австралии рыбак снял видео, как на его коллегу напала акула. Видео опубликовало издание Daily Mail.

Два австралийца ловили рыбу на побережье Кокосовых островов. Внезапно к одному из них, стоящему по колено в воде, устремилась акула.

Рыбаку пришлось отбивается от хищника удочкой, в то время как его товарищ кричал и снимал видео.

"Если нет дикой природы, пытающейся убить вас, вы действительно в Австралии?", - пошутил рыбак после случившегося.

Ранее сообщалось, что в Новой Зеландии акула напала на подводного охотника, похитила его улов и едва не откусила руку.

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