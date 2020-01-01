В армии Израиля заявили о "коллективном иммунитете" к COVID у военных

Кампания вакцинации от коронавируса дала положительный результат, заявили израильские военные.

В Израиле заявили о "коллективном иммунитете" среди военных

Кампания COVID-вакцинации дала израильской армии "коллективный иммунитет". Об этом со ссылкой на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщает The times of Israel в четверг, 11 марта.

"По прошествии 10 недель (с начала вакцинации) я могу заявить, что ЦАХАЛ - первая армия в мире, достигшая коллективного иммунитета", - заявил генерал-майор Ицик Тургеман, глава Управления военной технологии и логистики ВС Израиля.

На данный момент около 81% военных страны получили вакцину от COVID-19 или уже переболели коронавирусом, приобретя от него иммунитет. К концу следующей недели их число должно увеличиться до 85%.

В свою очередь главный санитарный врач ЦАХАЛ бригадный генерал Алон Гласберг сказал, что приобретенный "коллективный иммунитет" позволит солдатам и офицерам вернуться к более привычному ритму несения службы, хотя военнослужащим по-прежнему придется придерживаться карантинных ограничений.

Напомним, что ранее Израиль объявил о победе над коронавирусом. Власти страны планируют до конца марта вакцинировать от COVID-19 все взрослое население.

Затем Израиль объявил о третьем этапе выхода из карантина. Отменяется обязанность проходить карантин в специальных отелях для возвращающихся из-за рубежа.

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