Известно, где и как живет сын Лукашенко - СМИ

По данным журналистов, президентский сын проживает во Дворце Независимости в Минске.

Журналисты выяснили, где и в каких условия проживает третий сын президента Беларуси Александра Лукашенко. По их данным, наследник президента живет в отдельном крыле Дворца Независимости, которое находится в распоряжении отца Николая.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на телерам-канал Nexta.

Читай также: Лукашенко заявил, что присмотрел себе преемников

Согласно сообщению, самому президенту принадлежат купальни, сауна, дегустационный зал и даже личный кинотеатр. Для 16-летнего сына в здании предусмотрен “президентский люкс“.

Собственный санузел, спальня, комната для досуга. Каждое помещение размером с небольшую “двушку“, - говорится в сообщении

Читай также: Лукашенко прокомментировал фильм-расследование о нем

Журналисты опубликовали фото с якобы личными предметами Николая Лукашенко - iMac, книгами, моделями кораблей. По их данным, большинство времени сын президента проводил в Острошицком Городке.