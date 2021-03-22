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Известно, где и как живет сын Лукашенко - СМИ

Комментариев: 2
По данным журналистов, президентский сын проживает во Дворце Независимости в Минске.
16-летний Николай - третий сын Александра Лукашенко
16-летний Николай - третий сын Александра Лукашенко
EPA/UPG

Журналисты выяснили, где и в каких условия проживает третий сын президента Беларуси Александра Лукашенко. По их данным, наследник президента живет в отдельном крыле Дворца Независимости, которое находится в распоряжении отца Николая.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на телерам-канал Nexta.

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Согласно сообщению, самому президенту принадлежат купальни, сауна, дегустационный зал и даже личный кинотеатр. Для 16-летнего сына в здании предусмотрен “президентский люкс“. 

Собственный санузел, спальня, комната для досуга. Каждое помещение размером с небольшую “двушку“, - говорится в сообщении

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Журналисты опубликовали фото с якобы личными предметами Николая Лукашенко - iMac, книгами, моделями кораблей. По их данным, большинство времени сын президента проводил в Острошицком Городке.

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Теги: Александр Лукашенко, Николай, Лукашенко, жилье, дворец
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Комментариев (2)
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Стр    22.03.2021, 14:55
Оценка:  0
Стр
а где комната для хранения картохи?)))
Колишній-східняк    22.03.2021, 14:27
Оценка:  0
Колишній-східняк
Не в общаге, а в дворце. А как же иначе?
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