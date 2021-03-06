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Лукашенко возглавил рейтинг доверия украинцев к иностранным лидерам

Комментариев: 1
После главы Беларуси идет Джо Байден.
Лукашенко возглавил рейтинг доверия украинцев к иностранным лидерам
Лукашенко возглавил рейтинг доверия украинцев к иностранным лидерам
depositphotos.com

Из всех иностранных лидеров украинцы доверяют больше всего Александру Лукашенко. Российскому президенту Владимиру Путину доверие выразили 10,8% граждан. Рейтинг иностранных лидеров опубликовал КМИС по итогам соцопроса.

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Так, Александру Лукашенко доверяют 30,3% украинцев. При этом, недоверие выразили 56,8% респондентов. Баланс доверия-недоверия главы Беларуси составляет -26,5%. В сравнении с январем популярность Лукашенко снизилась.

Высокий уровень доверия люди выразили также президенту США Джо Байдену. Ему доверяют 29,4% граждан, не доверяют – 25,5%. Примечательно, что баланс доверия-недоверия у Байдена является позитивным. Он составляет +3,9%.

Данные опроса
Данные опроса
КМИС

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Что касается российского президента Владимира Путина, ему доверяют всего 10,8% опрошенных. 82,4% выразили противоположное мнение. Баланс доверия-недоверия составляет -71,6%.

Ранее сообщалось, что большинство украинцев не хотят вакцинироваться от COVID-19.

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Теги: Александр Лукашенко, доверие, политик, Владимир Путин, Украина, Джо Байден, США
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Комментариев (1)
Сквозняк    06.03.2021, 14:08
Оценка:  -1
Сквозняк
Какой дибил составлял этот рейтинг?, он хоть одного человека спросил, или проросийский Бигмир всё сам придумал????
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