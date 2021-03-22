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Эпидемию COVID могли запустить торговцы животными в Китае, - ВОЗ

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Эксперты ВОЗ провели исследование причин появления коронавируса в Китае.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
epa.eu

Глобальное распространение коронавируса могла запустить торговля дикими животными в Китае. К таким выводам пришла международная группа экспертов, которые в начале этого года провели расследование происхождения вируса в Ухане, пишет Bloomberg.

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По данным издания, полный доклад об итогах расследования должен появиться в публичном доступе в течение недели. Но этот отчет, навряд ли, будет окончательным, поскольку ожидается проведение дополнительных исследований как в Китае, так и в других странах.

В настоящее время эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предлагают несколько гипотез о происхождении инфекции. Версия о прямой передаче коронавируса от летучих мышей к людям, что якобы произошло на рынке морепродуктов в Ухане, является маловероятной. Ученые полагают, что был еще промежуточный переносчик вируса.

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Версия об искусственном происхождении вируса экспертами также ставится под сомнение. Соответственно слухи о “побеге“ вируса из лаборатории ученые не считают достоверной информацией.

Напомним, ранее сообщалось, что в ВОЗ выделили четыре версии происхождения COVID-19.

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Теги: коронавирус, Китай, Ухань, ВОЗ
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Комментариев (1)
БРОКЕР_666    22.03.2021, 14:51
Оценка:  0
БРОКЕР_666
кто-то где-то решил оздоровить и омолодить человечество
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