Эрдоган своим решением обвалил курс турецкой лиры

Турецкий президент уволил третьего за два года главу центробанка. Лира снова упала до рекордных минимумов.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган спровоцировал девальвацию лиры, уволив главу центробанка страны Наси Агбала. За сутки нацвалюта подешевела на 14% - до 8,35 лиры за доллар, сообщает BBC.

Издание напоминает, что лира потеряла половину своей стоимости после валютного кризиса 2018 года. Но при Агбале турецкая валюта уже становилась самой успешной валютой развивающихся рынков.

Назначенный в ноябре Агбал был уже третьим главой турецкого центрального банка за последние два года. Он повышал процентные ставки для снижения инфляции, превышающей 15%.

Процентная ставка в Турции сейчас составляет 19%. Это привлекло иностранных инвесторов к размещению своих наличных денег в валюте.

Центральный банк Турции заявил, что "продолжит эффективно использовать инструменты денежно-кредитной политики в соответствии со своей основной целью – добиться постоянного снижения инфляции".

Напомним,предыдущего главу центробанка Турции Эрдоган уволил в ноябре прошлого года.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet