Эрдоган предложил Зеленскому провести встречу с Путиным в Турции

Такое заявление турецкий лидер сделал после встречи с президентом Украины во Львове

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому провести его встречу с Владимиром Путиным в Турции. Местом таких переговоров он назвал Турцию.

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Об этом сообщаеттурецкое издание F5Haber.

Эрдоган рассказал об этом после встречи с Зеленским, которая состоялась во Львове 18 августа.

"Конечно, главной темой наших разговоров была война. Я еще раз поделился с ним тем, что наша солидарность и поддержка территориальной целостности и суверенитета Украины будут продолжаться. Я также заявил, что мы будем продолжать способствовать решению войны путем дипломатии и переговоров. Так же, как я сказал господину Путину во время моего визита в Сочи я напомнил господину Зеленскому, что мы можем провести их встречу", - сказал Эрдоган.

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Отметим, что после завершения переговоров во Львове президент Украины заявил, что диалог с Россией возможен только в случае полного вывода оккупационных войск с украинской территории.

Как мы сообщали ранее, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что он верит в то, что война в Украине может завершится за столом переговоров.