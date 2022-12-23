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Сгорело много дон-донов: ВСУ под Токмаком уничтожили кадыровцев

Украинские бойцы показали, как уничтожили штаб кадыровцев.
 |  Автор: Мальцева Ольга
Сгорело много дон-донов: ВСУ под Токмаком уничтожили кадыровцев
Скриншот / t.me/AFUStratCom/

В ночь на 23 декабря украинские силы уничтожили штаб войск чеченского диктатора Рамзана Кадырова под временно оккупированным Токмаком, что в Запорожской области. Об этом сообщают в СтратКом ВСУ.

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"Это произошло где-то вчера в 22:50-23:40. Местные источники пишут, что во сне сгорело много дон-донов, вместе со штабом орков. Информация уточняется и дополнительно проверяется", - говорится в сообщении.

На видео показано, как украинские силы попали в расположение оккупационных войск. 

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Напомним, в Саратовской области подожгли военкомат - соцсети. Поджечь пытались кабинет дежурного - там нашли пластиковую бутылку с остатками бензина и, вероятно, масла.


 

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