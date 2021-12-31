В Украине увеличилось количество новых случаев COVID-19

Всего с начала пандемии в Украине подтверждено более 3,6 млн случаев коронавируса.

В Украине в четверг, 30 декабря, медики зафиксировали 7 029 новых случаев COVID-19, сообщила в Facebook пресс-служба Министерства здравоохранения. Это примерно на одну тысячу заболеваний больше, чем за предыдущие сутки.

Состояние здоровья 1 578 человек вызвало вчера особое беспокойство врачей, поэтому их отправили в больницы.

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Больше всего новых случаев болезни в четверг зафиксировали в Киеве (1178), Одесской (595) и Львовской (487) областях. Меньше всего – в Кировоградской (53), Луганской (55) и Херсонской (55) областях.

Всего с начала пандемии в Украине уже подтверждено 3 667 649 случаев СOVID-19. Выздоровели 3 468 858 человек (8 609 – за минувшие сутки), а 95 899 – умерли от осложнений (209 – за минувшие сутки). Завершили вакцинацию (получили две дозы вакцины) 13 698 387 человек.

Вакцинацию 30 декабря проводили 851 мобильная медицинская бригада, 3 346 пунктов вакцинации и 453 центра вакцинации населения.

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Ранее стало известно, что в Украине первый человек, зараженный штаммом "Омикрон", уже выздоровел. В лаборатории подтвердили, что у него отрицательный ПЦР-тест.

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Иллюстративное фото / facebook.com/moz.ukr/