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Из-за ДТП в центре Киева заблокировано движения трамваев
Сегодня, 31 декабря, в центре Киева произошло масштабное ДТП. Из-за этого было заблокировано движение транспорта. Подробности указаны в Telegram-канале "Киев Оперативный".
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Так, согласно опубликованным данным, авария произошла на улице Глубочицкая. Во время движения столкнулись сразу несколько машин, из-за чего одни из автомобилей влетел в дерево.
В результате ДТП движение трамваев было временно заблокировано.
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Информация о пострадавших не сообщается.
Напомним, ранее сообщалось, что на Бориспольской трассе больше 50 машин попали в ДТП из-за гололедицы.
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