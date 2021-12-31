Из-за ДТП в центре Киева заблокировано движения трамваев

Столкнулись несколько машин, одна из них влетела в дерево.

Сегодня, 31 декабря, в центре Киева произошло масштабное ДТП. Из-за этого было заблокировано движение транспорта. Подробности указаны в Telegram-канале "Киев Оперативный".

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Так, согласно опубликованным данным, авария произошла на улице Глубочицкая. Во время движения столкнулись сразу несколько машин, из-за чего одни из автомобилей влетел в дерево.

В результате ДТП движение трамваев было временно заблокировано.

Фото с места ДТП / t.me/KyivOperativ

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Информация о пострадавших не сообщается.

Напомним, ранее сообщалось, что на Бориспольской трассе больше 50 машин попали в ДТП из-за гололедицы.

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