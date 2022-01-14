Киевлянина арестовали за изнасилование 5-летней девочки

Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы

В Киеве полицейские задержали мужчину по подозрению в изнасиловании 5-летней девочки. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления полиции.

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"Фигурант забрал малолетнюю к себе домой и совершил в отношении нее сексуальное насилие. Противоправные действия злоумышленник совершал в отношении дочери знакомой", - рассказали в полиции.

Злоумышленником оказался 37-летний ранее не судимый киевлянин. В ходе состоявшегося обыска по месту жительства мужчины полицейские изъяли вещественные доказательства преступления, а также видеозаписи с детской порнографией.

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По этим фактам открыты четыре уголовных производства: по ч. 3 ст. 149 (торговля людьми, совершенная в отношении малолетнего), ч. 4 ст. 152 (изнасилование лица, не достигшего четырнадцати лет), ч. 3, ч. 1 ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) и ч. 3, ч. 1 ст. 301-1 (получение доступа к детской порнографии, ее приобретение, хранение, ввоз, перевозка) Уголовного кодекса.

Задержанному грозит до пятнадцати лет лишения свободы. На время следствия суд отправил его под стражу без права внесения залога.

Напомним, жительницу Днепра посадили на 9 лет за изнасилование детей. Женщина, ставшая жертвой изнасилования, стала помогать насильнику в новых преступлениях.

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