Насиловала детей и снимала порно: Жительницу Днепра посадили на 9 лет

Женщина, ставшая жертвой изнасилования, стала помогать насильнику в новых преступлениях

В Днепропетровской области местную жительницу отправили в тюрьму на 9 лет за изнасилования детей и съемку детского порно. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

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"Обвиняемая – бывшая жертва насильника – в дальнейшем вступила с ним в сговор и систематически насиловала малолетних детей в возрасте от 4 до 8 лет. Также она помогала ему производить видеозаписи, содержащие детскую порнографию, для распространения и сбыта в Интернете", - заявили в прокуратуре.

В ходе судебного разбирательства сторона обвинения смогла доказать вину женщину. Решением суда ее признали виновной по трем статьям Уголовного кодекса – изнасилование лица младше 14 лет (ч. 4 ст. 152), развращение детей (ч. 2 ст. 156), изготовление и сбыт детской порнографии (ч. 4 ст. 301).

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Таким образом женщине назначили наказание в виде 9 лет лишения свободы. Мужчине, который в сговоре с этой женщиной, в течение 17 лет насиловал и развращал детей, а также распространял детскую порнографию, ранее назначили 12 лет лишения свободы.

Напомним, педофила из Новой Одессы отправили в тюрьму на 12 лет. Обвиняемый в суде свою вину не признал. Суд посчитал его вину полностью доказанной.

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