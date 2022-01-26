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В Киеве за день почти 2 тысячи новых случаев СOVID-19
В Киеве во вторник, 25 января 2022 года, зарегистрировали 1 919 новых случаев COVID-19, сообщил мэр Виталий Кличко. Это самый большой показатель по заболеваемости из всех украинских регионов.
Среди заболевших вчера: 965 женщин в возрасте от 18 до 92 лет, 644 мужчины в возрасте от 18 до 90 лет, а также 310 детей в возрасте от 2 месяцев до 17 лет. Больше всего новых случаев коронавируса было в Дарницком районе (429).
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13 человек умерли от осложнений, а 702 – выздоровели. Состояние здоровья 153 человек вызвало вчера особое беспокойство врачей. Их госпитализировали.
Всего с начала пандемии в украинской столице уже подтвердили 356 732 случая СOVID-19. Выздоровели 331 899 человек, а 8 460 – умерли от осложнений. Продолжают болеть 16 373 человека.
Между тем, с начала пандемии в Украине по состоянию на утро 26 января 2022 года было подтверждено 3 913 809 случаев СOVID-19. Выздоровели 3 596 715 человек, а 99 584 – умерли от осложнений. Завершили вакцинацию (получили две дозы вакцины) 14 519 768 человек.
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Напомним, ранее министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко объяснил, чем "Омикрон" отличается от других штаммов коронавируса.
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