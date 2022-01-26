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"Ковидную тысячу" разрешат потратить на коммуналку и образование

Кабмин анонсировал расширение госпрограммы по выплатам за вакцинацию
 |  Автор: Юрий Кобзар
"Ковидную тысячу" разрешат потратить на коммуналку и образование
Шмыгаль анонсировал новые статьи расходов для "ковидной тысячи" / facebook.com/dshmyhal

Полученную от государства тысячу гривен за вакцинацию украинцы смогут потратить на оплату образовательных и коммунальных услуг. Об этом заявил у себя в Телеграм премьер-министр Денис Шмыгаль.

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"Правительство планирует расширить программу на подростков с одновременным добавлением к направлениям возможных расходов образовательные услуги. Также, по инициативе Президента Владимира Зеленского, планируем расширить программу на коммунальные услуги", - написал премьер.

По его словам, к настоящему моменту более 7,5 млн украинцев подали заявки на получение выплат за вакцинацию. Совокупно они потратили 1,7 млрд грн из этих выплат. Кроме того, за 2 дня, когда появилась возможность тратить "ковидную тысячу" на лекарства, украинцы потратили на эти цели 6,5 млн грн.

Напомним, в Украине сделали свыше 30 млн прививок от COVID. С начала вакцинальной кампании привито 15,2 млн человек, из них получили две дозы – 14,5 млн.

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