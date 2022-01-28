В Киеве нашли повешенным на улице известного боксера

Полиция предполагает, что чемпион Европы по боксу 2007 года свел счеты с жизнью

В Киеве нашли повешенным украинского боксера, чемпиона Европы по версии EBU 2007 года Владимира Вирчиса. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

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Тело в петле обнаружил ночью возле дома на улице Раисы Окипной случайный прохожий. Он и вызвал полицию. Уже утром в полицию обратилась женщина, которая заявила, что ночью ее муж ушел из дома и до сих пор не вернулся.

"Женщина описала внешность пропавшего, и правоохранители пригласили ее на опознание погибшего, которого обнаружили ночью. В результате было установлено, что погибшим оказался украинский боксер Владимир Вирчис", - говорится в сообщении.

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Полицейские открыли уголовное дело по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство. Однако в деле поставили пометку "самоубийство".

Напомним, киевлянка с 3-летним сыном пыталась выброситься с 12 этажа. Теперь ей грозит 15 лет или пожизненное лишение свободы.

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