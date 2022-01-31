В Киеве за день более тысячи новых случаев COVID-19

Продолжают болеть в столице более 21 тысячи человек. Выздоровели 335 992 человека.

В Киеве в воскресенье, 30 января 2022 года, зарегистрировали 1 026 новых случаев COVID-19, сообщил мэр Виталий Кличко. 5 человек умерли от осложнений, а 414 – выздоровели.

Среди заболевших вчера: 542 женщины в возрасте от 18 до 92 лет, 338 мужчин в возрасте от 18 до 86 лет, а также 146 детей. Больше всего новых случаев коронавируса было в Деснянском районе (182).

Состояние здоровья 154 человек вызвало вчера особое беспокойство врачей. Их госпитализировали.

Читайте также: Стал известен новый симптом штамма "Омикрон"

Всего с начала пандемии в украинской столице уже подтвердили 365 630 случаев СOVID-19. Выздоровели 335 992 человека, а 8 505 – умерли от осложнений. Продолжают болеть 21 113 человек.

Между тем, с начала пандемии в Украине по состоянию на утро 31 января 2022 года было подтверждено 4 064 495 случаев СOVID-19. Выздоровели 3 622 745 человек, а 100 203 – умерли от осложнений. Завершили вакцинацию (получили две дозы вакцины) 14 619 487 человек.

Читайте также: Уже в 17 областях Украины медики выявили штамм "Омикрон"

Напомним, ранее министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко объяснил, чем "Омикрон" отличается от других штаммов коронавируса.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.

Иллюстративное фото / facebook.com/merkieva