В Сети показали, как на Киевщине женщины вытолкали из снега ПАЗик

Автобус застрял, а помощи рядом не было, потому пассажирки разобрались с проблемой самостоятельно.

В Киевской области женщины самостоятельно вытолкали автобус, который застрял в снегу во время движения. Ролик был опубликован в Telegram-канале "Вартовi Еспресо".

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Так, в сообщении говорится, что инцидент произошел на Березанщине. Рейсовый автобус застрял в снегу. Так как помощи рядом не было, пассажирки вышли из транспорта и стали его толкать самостоятельно.

При просмотре опубликованного ролика видно, что ПАЗик толкали все женщины.

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"…этих леди явно не назвать слабым полом. Совместными усилиями транспорт вытолкали из снежной ловушки", – сказано в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что под Киевом поезд протаранил маршрутку.

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