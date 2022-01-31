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В Сети показали, как на Киевщине женщины вытолкали из снега ПАЗик
В Киевской области женщины самостоятельно вытолкали автобус, который застрял в снегу во время движения. Ролик был опубликован в Telegram-канале "Вартовi Еспресо".
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Так, в сообщении говорится, что инцидент произошел на Березанщине. Рейсовый автобус застрял в снегу. Так как помощи рядом не было, пассажирки вышли из транспорта и стали его толкать самостоятельно.
При просмотре опубликованного ролика видно, что ПАЗик толкали все женщины.
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"…этих леди явно не назвать слабым полом. Совместными усилиями транспорт вытолкали из снежной ловушки", – сказано в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что под Киевом поезд протаранил маршрутку.
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