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В Киеве "заминировали" аэропорт, вокзал и школы
Понедельник, 31 января, начался для школьников Киева не очень удачно — анонимно правоохранителям сообщили о том, что школы города якобы заминированы. Также от "анонимки" о взрывчатке пострадали некоторые пассажиры, ведь сообщение коснулось также аэропортов и вокзалов.
Об этом рассказала пресс-служба столичной полиции, пишет РБК-Украина.
"Да, нам поступило сообщение о заминировании ряда объектов в Киеве. Сейчас идет проверка",
— говорят в правоохранительных органах.
В пресс-службе полиции Киева на заявили, что все объекты переданы им для обработки и у полицейских есть определённый алгоритм действий. То есть, они обязаны проверять информацию о минировании в любом случае.
На данный момент проводится проверка в аэропорту "Киев" (Жуляны), железнодорожном вокзале, а также в ряде школ города.
Как сообщает Pavlovsky News, центральный ЖД-вокзал в Киеве продолжает работать в прежнем режиме, несмотря на сообщении о минировании.
Проводится ли эвакуация в школах Киева, где также заявили о минировании, пока не известно.
Отметим, под Харьковом пьяная женщина "заминировала" школу. Нетрезвая женщина посреди ночи решила рассказать полиции о бомбе в школе.
Напомним, неделей ранее в Запорожье эвакуировали тысячи детей из-за анонимного сообщения о минировании. Это уже не первая провокация за последнее время, тем не менее, по закону, на информацию о минировании должны реагировать безотлагательно и проводить проверки.