В Киеве увеличилось количество новых случаев COVID-19

Продолжают болеть в столице более 22 тысячи человек. Выздоровели 336 865 человек.

В Киеве в понедельник, 1 февраля 2022 года, зарегистрировали 2 363 новых случая COVID-19, сообщил мэр Виталий Кличко. Это один из самых больших показателей по всем регионам Украины.

Среди заболевших вчера: 1 271 женщина в возрасте от 18 до 93 лет, 756 мужчин в возрасте от 18 до 89 лет, а также 236 детей. Больше всего новых случаев коронавируса было в Деснянском районе (435).

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Состояние здоровья 261 человека вызвало вчера особое беспокойство врачей. Их госпитализировали.

Всего с начала пандемии в украинской столице уже подтвердили 367 993 случая СOVID-19. Выздоровели 336 865 человек, а 8 510 – умерли от осложнений. Продолжают болеть 22 618 человек.

Между тем, с начала пандемии в Украине по состоянию на утро 1 февраля 2022 года было подтверждено 4 095 263 случая СOVID-19. Выздоровели 3 631 580 человек, а 100 395 – умерли от осложнений. Завершили вакцинацию (получили две дозы вакцины) 14 645 912 человек. На данный момент в "красной" зоне адаптивного карантина находятся Ивано-Франковская и Ровенская области.

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Напомним, ранее министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко объяснил, чем "Омикрон" отличается от других штаммов коронавируса.

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Иллюстративное фото / facebook.com/merkieva