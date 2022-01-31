Штамм "Омикрон" выявили уже в 20 областях Украины, - Ляшко

В Украине три недели подряд увеличивается количество новых случаев коронавируса.

По состоянию на конец января 2022 года штамм коронавируса "Омикрон" обнаружен уже в 20 областях Украины. Об этом рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает пресс-служба Минздрава Украины.

Больше всего случаев штамма "Омикрон" на данный момент выявили в Житомирской, Черновицкой и Тернопольской областях, а также в Киеве.

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Кроме того, Ляшко сообщил, что в Украине уже три недели подряд увеличивается количество новых случаев коронавируса. За это время суточное количество инфицирования СOVID-19 увеличилось в 7 раз, а госпитализаций – в 2 раза.

На прошлой неделе в нашей стране зарегистрировали 194 тысячи новых случаев коронавируса. Это почти в два раза больше, чем на позапрошлой неделе. Ляшко рост новых случаев СOVID-19 связывает с распространением штамма "Омикрон".

Между тем, с начала пандемии в Украине по состоянию на утро 31 января 2022 года было подтверждено 4 064 495 случаев СOVID-19. Выздоровели 3 622 745 человек, а 100 203 – умерли от осложнений. Завершили вакцинацию (получили две дозы вакцины) 14 619 487 человек.

Напомним, ранее министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко объяснил, чем "Омикрон" отличается от других штаммов коронавируса.

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