В Киеве за день более 4 тыс новых случаев COVID-19

Продолжают болеть в столице более 43 тысячи человек. Выздоровели 345 998 человек.

В Киеве в четверг, 10 февраля, зарегистрировали 4 104 новых случая COVID-19, сообщил мэр Виталий Кличко. Это самый большой показатель заболеваемости коронавирусом за минувшие сутки из всех регионов Украины.

В четверг в столице от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 32 человека. 1 193 человека выздоровели. Состояние здоровья 355 человек вызвало особое беспокойство врачей, поэтому их госпитализировали. Больше всего новых случаев коронавируса было в Оболонском районе (746).

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Всего с начала пандемии в украинской столице по состоянию на утро 11 февраля 2022 года было подтверждено 398 065 случаев СOVID-19. Выздоровели 345 998 человек, а 8 685 – умерли от осложнений. Продолжали болеть 43 383 человека.

Между тем, с начала пандемии в Украине по состоянию на утро 9 февраля 2022 года было подтверждено 4 380 047 случаев СOVID-19. Выздоровели 3 713 348 человек, а 101 887 – умерли от осложнений. Завершили вакцинацию (получили две дозы вакцины) 14 840 450 человек.

Напомним, ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в Украину прибыла партия таблеток, которые предназначены для лечения COVID-19. Речь идет о 60 тысячах курсов препарата "Молнупиравир" американской компании Merck Sharp&Dohme.

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Иллюстративное фото / facebook.com/merkieva