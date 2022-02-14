Кличко рассказал, готов ли Киев к войне

Власти запаслись топливом, а также запустили работу комиссий по эвакуации.

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о готовности столицы к войне. Соответствующие инструкции столичные службы уже получили, они функционируют в условиях предотвращения чрезвычайной ситуации военного характера. Подробности прозвучали на брифинге градоначальника.

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Так, по словам Кличко, власти действуют согласно планам. В частности, было обеспечено изготовление дополнительной электроэнергии на ТЭЦ. Благодаря этому в сложной ситуации будет обеспечена бесперебойная работа, в первую очередь, объектов критической инфраструктуры и социальных с медицинскими учреждениями.

В это же время были сделаны запасы топлива, которого хватит на 10 дней, добавил Кличко.

"В Киеве созданы комиссии по вопросам эвакуации населения на уровне КГГА и в каждом районе. План эвакуации определяет местонахождение сборных пунктов, количество необходимого транспорта и районы для размещения населения в пределах столицы", – подчеркнул он.

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Градоначальник рассказал, что буквально пару лет назад в Киеве было 1,5 тыс укрытий. В данный момент их численность возросла в три раза. Это различные переходы, углубленные станции метро, полуподвалы и паркинги. На сайте КГГА есть карта, где можно узнать адреса укрытий. В данный момент там могут быть кафе, аптеки или магазины, но в случае опасности заведения откроют свои двери для киевлян.

На этом фоне уже две недели идет тематическое обучение педагогов, работают и с родителями учеников, а территориальная оборона проводит тренировки со стрельбами. Специальные инструкции для разных учреждений тоже были разработаны, добавил Кличко.

"Совершенствуем мы и систему оповещения, которая охватывает как персонал городских служб, так и население. Разработали новую систему оповещения, аналогов которой в Украине нет. На ее строительство выделим из бюджета города почти 11 млн грн", – подытожил политик.

Напомним, ранее сообщалось, что в СБУ объяснили фейки о возможном вторжении РФ. Это лишь "нагнетание паники" и часть гибридной войны.

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