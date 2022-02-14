Отказ от НАТО: В британском Минобороны готовы поддержать Украину
В Минобороны Великобритании заявили, что готовы поддержать Украину даже в том случае, если она откажется от курса на вступление в НАТО. Это сказал замминистра Джеймс Хиппи, чьи слова передает Sky News.
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"Если Украина решит, что она не станет членом НАТО, мы поддержим это", – сказал Хиппи.
В это же время замглавы британского Минобороны подчеркнул, что окончательное решение все же должно оставаться за украинским правительством.
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Отметим, что Хиппи сделал данное заявление на фоне высказывания посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко. Последний говорил, мол Киев мог бы рассмотреть вариант невступления в НАТО, учитывая существующую угрозу вторжения РФ.
Позже в МИД Украины объяснили, что слова посла были вырваны из контекста.
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