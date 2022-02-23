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Полиция жестко пресекла платный митинг под Минюстом, - МВД

В МВД уверяют, что митинг оплатили из России, а организовывал криминалитет
 |  Автор: Юрий Кобзар
Полиция жестко пресекла платный митинг под Минюстом, - МВД
В Киеве пресекли еще один платный митинг / facebook.com/anton.gerashchenko.7

В Киеве правоохранители "жестко пресекли" попытку проведения платного митинга под зданием Министерства юстиции. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

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"Заказчики пикета, наши северные соседи, вчера хотели собрать за деньги 1000 человек, якобы протестующих против насилия в украинских тюрьмах", - заявил он.

По словам Геращенко, на днях из России в украинскую криминальную среду поступил "прогон", чтобы организовать бунты в украинских тюрьмах. Правоохранители сумели пресечь организацию беспорядков.

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"И бунты закончились не начавшись. Но те, кто взяли деньги за "прогон пошуметь", решили попикетировать МинЮст на оставшиеся, чтоб отчитаться перед заказчиками. Но и тут не вышло", - заявил Геращенко.

Правоохранители задержали и доставили в РОВД 34 участника несостоявшегося пикета.

Напомним, накануне министр юстиции сообщил, что РФ пытается организовать тюремные бунты в Украине. Минюст призвал в следующие недели не реагировать эмоционально на сфальсифицированные видео и проплаченные протесты возле тюрем.

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