В Киеве временно сделали бесплатным весь коммунальный транспорт

Такое решение было принято в связи с вторжением России в Украину.

В Киеве сегодня, 24 февраля, в связи с вторжением России в Украину временно ввели бесплатный проезд на весь коммунальный транспорт, в том числе в метро. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, а также пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

"С сегодняшнего дня к отдельному решению руководства города автоматизированная система оплаты отключена - проход в метрополитен для пассажиров - свободный и безвозмездный", - говорится в сообщении.

Метро работает по обычному графику. Также киевлянам напомнили, что 46 станций могут работать в режиме укрытия.

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Ранее Виталий Кличко рассказал, что будет запрещено в Киеве после новой агрессии России. Так, не работают школы и садики. Больницы, поликлиники работает в усиленном режиме.

Напомним, 21 февраля 2022 года, президент РФ Владимир Путин заявил о признании террористических "ДНР" и "ЛНР". После этого Совет Федерации РФ дал согласие на использование Вооруженных сил РФ за пределами территории РФ в связи с ситуацией вокруг Донбасса.

Ранее стало известно, что сегодня утром, 24 февраля, Россия вторгалась в Украину. Президент Владимир Зеленский призвал международное сообщество остановить Путина.

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