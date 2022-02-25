На Оболони заметили российских диверсантов

Российские оккупанты продолжают продвигаться по Киевской области.

На Оболони в Киеве заметили российскую диверсионно-разведывательную группу. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ.

"Внимание! На Оболони вражеская ДРГ. Просим граждан сообщать о передвижении техники! Делайте коктейли "Молотова", уничтожайте оккупантов. Мирные жители – будьте осторожными! Не покидайте дома!", - говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

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ВСУ сейчас ведут тяжелые бои с российскими войсками. На некоторых направлениях враг отброшен. Российские оккупанты продолжают продвигаться по Киевской области. Они подошли поселку Ворзель в Ирпенском районе.

Сегодня утром, 25 февраля, под Черниговом отражен прорыв российских войск. Сумской области российские войска пытаются захватить город Тростянец, идет бой.

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По данным Генштаба ВСУ, к настоящему моменту подтверждено уничтожение нескольких самолетов и вертолетов, десятков единиц другой техники оккупантов. Есть несколько пленных оккупантов.

Ранее президент Владимир Зеленский призвал международное сообщество остановить Путина.

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