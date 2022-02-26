В Киеве увеличили время комендантского часа

Жителей столицы просят сидеть по домам с раннего вечера и до утра

В Киеве увеличена продолжительность комендантского часа в темное время суток. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.

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"Для более эффективной обороны столицы и безопасности ее жителей с сегодняшнего дня, 26 февраля 2022 года, комендантский час будет действовать с 17:00 до 08:00", - заявил он.

По словам столичного градоначальника, в таком режиме город будет жить до утра 28 февраля.

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"Все гражданские лица, находящиеся на улице в период комендантского часа, будут считаться членами диверсионно-разведывательных групп врага", - предупредил Кличко и попросил киевлян с пониманием отнестись к ситуации.

Напомним, в Украине массово ловят российских диверсантов. Российские войска активно используют группы диверсантов, забрасывая их в украинские города в форме ВСУ или в штатской одежде.

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