В Киеве метро возит пассажиров: Список маршрутов

Перевозки осуществляются по укороченным маршрутам без остановки на ряде станций

Столичный метрополитен по состоянию на утро 28 февраля возобновил работу в режиме перевозок. Пассажиров возят по красной, синей и зеленой линиям, но маршруты сократили. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

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Так на Красной линии поезда ходят от станции "Шулявская" до станции "Университет", на синей – от "Героев Днепра" до станции "Теремки", но без остановки на станциях "Майдан Независимости" и "Площадь Льва Толстого".

На Зеленой линии пассажиров возят от станции "Сырец" до станции "Выдубичи", но также без остановки на станциях "Дворец спорта", "Кловская" и "Золотые ворота". Отдельно функционирует участок "Славутич" — "Красный хутор".

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Сообщается, что интервал движения поездов – около 40 минут. При этом станции метро продолжают работать как укрытия.

"Просим не выходить на улицу и не передвигаться по городу без необходимости", — просят киевлян в КГГА.

Напомним, по словам Кличко, российских оккупантов в Киеве нет. Киев продолжает удерживать оборону, создается гуманитарный штаб.

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